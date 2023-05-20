قناة الناس| "كيف جمّل الله نبيه الكريم ﷺ باطنًا؟".. نبوى الأزهرى يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الله تعالى جمّل النبي صلى الله عليه وسلم باطنًا من الداخل بتطهير قلبه وصدره الشريف، مؤكدًا أن الرسول كان جميلًا من الداخل والخارج.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول مثلما كان من الخارج وضيئًا فخيمًا منيرًا جميلًا، كان أيضًا من الداخل قلبه منير ومضيء، لافتًا إلى أن الرسول كان يريد أمته أن تكون مثله.

وأوضح نبوي الأزهري، أن الرسول أراد من أمته أن تكون قلوبهم رحيمة ومضيئة، وأن تتخلى أمته عن أمراض القلوب وتحتاط منها والابتعاد عنها قدر المستطاع.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.