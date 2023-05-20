وزيرة التضامن: مخصصات تقدر بـ900 مليون جنيه سنويًا للأرامل والمطلقات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إن هناك مخصصات تقدر بـ900 مليون جنيه سنويًا للأرامل والمطلقات، موضحة أن الدولة لا تألو جهدا لتقديم الحماية الاجتماعية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم السبت.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة حريصة كل الحرص علي خدمة المواطنين، فهي تخدم المواطن من المهد إلي اللحد، موضحة أن أكثر من 93% من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق على المواطنين مباشرة.

وأشارت إلى أنه جار حصر كافة أصول الوزارة لاستغلالها بما يحقق عائدا أكبر من خلال إنشاء شركات ووقفيات بما تدر عائدا لوزارة التضامن الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه تم إنشاء وحدة لحصر الأصول الخاصة بالوزارة، وإعداد قائمة مميكنة ومسجلة، كما أنه تم استرداد عدد من الأصول في ظل توجه الوزارة لأن تتم عمليات دعم الجمعيات الأهلية بالحوكمة اللازمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك خطة لتسجيل الأصول بالشهر العقاري فيما يتعلق بالأصول التي لم تسجل بعد.