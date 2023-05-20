السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافسا الأهلى بدورى الأبطال| تعادل سلبى بين صن داونز والوداد المغربى فى الشوط الأول

الوداد وصن داونز
الوداد وصن داونز

انتهى الشوط الأول من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022/2023).

وجاء الشوط الأول قويًا وحماسيًا وشهد العديد من الفرص والمحاولات السانحة للتسجيل، لكنها لم تسفر عن هز الشباك.

الدقيقة الأولى: كرة عرضية للوداد من ناحية اليمين، كاد أن يضعها مدافع صن داونز في مرماه، لكن الحارس رونيون ويليامز تصدي لها.

الدقيقة التاسعة: انطلاقة من عبدالله حيمود، لاعب الوداد من ناحية اليسار، في اتجاه المرمى، لكن يفشل في استغلالها بعد تدخل من جانب دفاع صن داونز.

الدقيقة 15: تصويبة من تيبوهو موكوينا لاعب صن داونز من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس يوسف المطيع يتصدي لها.

الدقيقة 17: بطاقة صفراء للسنغالي بولي سامبو جونيور، لاعب الوداد، بداعي الخشونة مع المغربي عبدالمنعم بوطويل، بعد أن تعرض الأخير للدفع في الوجه.

الدقيقة 20 شهدت الفرصة الأخطر للوداد، بعدما أرسل زهير المترجي، كرة طولية، من خلف عبدالمنعم بوطويل، مدافع صن داونز، لتصل محمد أوناجم المنطلق صوب المرمى، لكن بوطويل أعاق تقدمه ليمنع هدفًا مؤكدًا للفريق المغربي.

الدقيقة 22، شهدت الفرصة الأخطر لصن داونز، بعدما تلقي الناميبي بيتر شالوليل– الخالي من الرقابة – كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية تصدى لها يوسف المطيع قبل أن يبعدها زميله يحيى عطية الله إلى ركنية.

الدقيقة 24: بيتر شالوليل يتلقي كرة بينية يضرب بها مصيدة التسلل التي وضعها دفاع الوداد، ليحاول مراوغة الحارس يوسف المطيع قبل أن يتمكن الأخير من التصدي للكرة.

الدقيقة 28: ضربة حرة لصن داونز، نُفذت لكن الحارس يوسف المطيع يتصدى لها.

الدقيقة 30: توقف المباراة بعد اصطدام ثنائي الوداد أرسين زولا والسنغالي سامبو جونيور، في كرة هوائية مشتركة بالرأس، أثناء محاولاتهما إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 37: توقف المباراة لعلاج مبولي لاعب صن داونز بعد تدخل من يحيى جبران لاعب الوداد.

الدقيقة 38: ركلة حرة مباشرة لصن داونز نفذها تيبوهو موكوينا، لكن الكرة علت العارضة.

الدقيقة 40: ركلة حرة غير مباشرة للوداد من ناحية اليسار نفذها محمد أوناجم أبعدها الحارس ويليامز.

الدقيقة 40: أمين أبوالفتح لاعب الوداد يحصل على بطاقة صفراء.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع: هجمة منظمة لصن داونز لتصل الكرة إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى لها الحارس يوسف المطيع الذي يسقط على أرضية الملعب مصابًا.

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