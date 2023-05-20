الشاعر أحمد سويلم: الثقافة تستحق أن يكون لها محور خاص في الحوار الوطني

قال الشاعر أحمد سويلم، إن الثقافة تمثل في أي مجتمع ميزان الوعي الذي تدرك به المسارات السياسية والاجتماعية، ومجتمع بلا ثقافة مجتمع بلا وعي، لهذا فأنا حزين وأنا أرى الثقافة (لجنة) ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "وهذا يدل علي عدم النظر إلى فاعلية الثقافة في المجتَمع، فالثقافة تستحق أن يكون لها محور خاص مثلها مثل المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، إذا كنا جادين في إذكاء الوعي.. والحرص علي تراثنا الثقافي والحضاري"، لافتا إلى أن قضايا الثقافة كثيرة ومتشعبة.. تتطلب الكثير من البحث والإنجاز، ونتمني الاهتمام بالآثار بأنواعها لأنها عنوان الأصالة والعراقة.

وتابع: "نتمنى دعم نشر الكتاب كما كان في الستينيات من القرن الماضي وبأسعار في طاقة الجميع، ونتمنى إعادة المسرح إلى تاريخه المشرف، ونتمنى إعادة دور العرض ودعم السينَما بشكل يعيد لمصر عراقتها الفنية، ونتمنى الدعوة إلى الفن الهادف الذي ينشئ أجيالا صالحة في المستقبل، ونتمنى إعادة الأنشطة الثقافية إلي المدارس والجامعات بعيدا عن الرقابة الأمنية، هذا قليل من كثير أعتقد أنها أمور مهمة تستحق أن يكون لها محور خاص ولبس لجنة تابعة للمحور الاجتَماعي".

وانطلق الحوار الوطنى قبل أيام، حاملًا معه آمال ملايين المصريين فى حل الأزمات التى يعانى منها الوطن خلال الفترة الحالية، والتوصل إلى توصيات ونتائج فعّالة يمكنها العبور بالبلاد إلى بر الأمان، بعدما تأثرت بشكل كبير بالتبعات السلبية للعديد من الأزمات العالمية، بداية من جائحة فيروس «كورونا»، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويشغل الملف الثقافى حيزًا كبيرًا فى فعاليات ونقاشات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالهوية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، فضلًا عن الدور الكبير الذى يمكن أن يثرى من خلاله المثقفون هذه النقاشات، ليس فى مجال الثقافة فحسب، بل فى كل الموضوعات المندرجة ضمن محاور الحوار الوطنى.