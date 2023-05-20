قناة الناس| نبوى الأزهرى يوضح الحكمة الإلهية من شق صدر النبى (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ثلاث مرات، الأولى في طفولته، والثانية عند البعثة، والثالثة في ليلة الإسراء.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحكمة من شق صدر النبي في المرة الأولى عندما كان في مرحلة الطفولة أراد الله أن يخلص قلب نبيه من حظ الشيطان، وشق صدره في المرة الثانية كي يتأهل ويستعد لنزول الوحي، أما الثالثة والأخيرة لأن الرسول كان يتأهب للمناجاة.

وأوضح نبوي الأزهري، أن الرسول مثلما أُعطي جمالًا ربانيًا ظاهري، أعطاه الله تعالى جمالًا باطنيًا ربانيًا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.