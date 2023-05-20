السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتب محمود مطر: الحوار الوطنى سينجح فى هذه الحالة

الكاتب محمود مطر
الكاتب محمود مطر

أشاد الكاتب محمود مطر بالحوار الوطني قائلا: من مؤشرات البداية الموفقة للحوار الوطني الذي نتطلع جميعا إلى أن يسهم بشكل عملي وواقعي في تنفيذ حلول على الأرض لكثير من مشاكلنا وأزماتنا، ما أعلنه ضياء رشوان منسق الحوار أكثر من مرة من أن جميع التوصيات والمقترحات سوف يتم رفعها وتقديمها دون استبعاد أو مصادرة.. وأعتقد أن هذا الحوار سينجح إذا أدرك المشاركون فيه مدى أهميته وضرورته في ظل تبني رئيس الجمهورية له واهتمامه الكبير بما سينتج عنه من توصيات ومقترحات ستكون محل تنفيذ من الحكومة.

وتابع في تصريح خاص لـ"الدستور": في رأيي أن الملف الاقتصادي ينبغي أن يحظى بالقدر الأوفر من جلسات الحوار وأن يشارك فيه كبار خبراء الاقتصاد في مصر فنحن بلا شك نواجه تحديات صعبة في هذا الملف يزيدها صعوبة وضع عالمي ضاغط في أمور كثيرة تربك حسابات أمهر الاقتصاديين، ونحتاج إلى حلول لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه والارتفاع المستمر في الأسعار ونحتاج إلى رؤية جديدة فيما يتعلق بعلاقاتنا الاقتصادية الخارجية.

وأوضح أنه يتصور أيضا أن ملف المحليات يحتاج إلى اهتمام خاص في جلسات الحوار.. فالمحليات كانت دائما واحدة من الأسباب التي تفسد الحياة السياسية.. والبحث عن تصور جديد لعمل المحليات يقضي نهائيا على قنوات الفساد والترهل في المحليات ويضمن عدم تسرب معدومي الكفاءة ويتيح الفرصة للشباب الأكفاء هو أمر سيكون عظيما لو تحقق بناء على توصيات ومقترحات جادة ومهمة في ملف المحليات.

وأضاف: أما الملف السياسي والتشريعي وحقوق الإنسان ففي رأيي أن هذه الملفات ستحظى بمشاركات فاعلة والتوصيات والإسهامات الكثيرة ستكون محلا للمناقشة والتفاعل والتنفيذ لكن يبقى أن تكون المقترحات والمطالب على أرضية وطنية واحدة بعيدا عن التحزب وعن الفئوية.. وأتوقع وأتمنى أن يتمخض هذا الحوار الوطني الشامل عن قوى مدنية فعالة وأحزاب حقيقية مؤثرة.

الكاتب محمود مطر الحوار الوطنى رئيس الجمهورية الملف السياسي والتشريعي الملف الاقتصادي ملف المحليات جلسات الحوار الوطني

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