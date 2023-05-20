"الأبواق والتوت البري".. في رابع عروض شباب المسرح بالغربية

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، في تقديم عروضها المسرحية بمحافظة الغربية، ضمن مشروع نوادي مسرح الشباب، حيث احتضن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، رابع العروض المسرحية "الأبواق والتوت البري"، المأخوذة عن قصة الأديب والمسرحي الإيطالي "داريو فو".

تدور أحداث المسرحية حول عامل بسيط يدعى "أنطونيو" يعمل بإحدى الشركات الكبرى للسيارات والمملوكة لمجموعة من الرأسماليين، فيما تتصاعد الأحداث سريعا خلال مشهد يجلس فيه "أنطونيو" داخل سيارته مع صديقته "لوتشيا" فيشاهد حادثا إرهابيا يقع أمام عينيه، بينما تحاول العصابة الإرهابية اختطاف مالك شركة السيارات الذي يتعرض لحروق شديدة تسفر عن مصرعه، ليجد "أنطونيو" نفسه متهما بالقتل.

العرض المسرحي "الأبواق والتوت البري" بطولة مجموعة من شباب فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، منهم: محمد عصام، بدر محمد، أحمد عزت، أميرة نصر، سارة أحمد، محمود زكريا، بسنت شميس، وقام بتصميم الديكور أحمد البحاري، موسيقى سمير أحمد، ومن إخراج محمد رأفت.

شهد العرض لجنة تحكيم الأعمال المشاركة، الشاعرة والكاتبة صفاء البيلي، والناقد الفني محمد علام، والمخرج المسرحي محمد صابر، والناقدة الفنية إيمان سلامة، والعرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتم تقديمه بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والإدارة العامة لثقافة الغربية.

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لإجازة فصل الصيف بالمدارس، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تجوب بها الهيئة محافظات وقرى أقاليم مصر، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة في هذا الإطار مجموعة من القوافل الثقافية، تتجه إلى المناطق المحرومة ثقافيًا، لتقديم لهم خدمات متنوعة، والكشف عن المواهب من أبناء تلك المواهب وتنميتها ورعايتها، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للمواطن، والحفاظ على أبناءها من الأفكار الظلامية.