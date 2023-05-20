غدا.. توقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا بجامعة طنطا

قال الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تستقبل غدا الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و١٣ من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا، حيث سيتم توقيع برتوكول التعاون المشترك "شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري" بمشاركة جامعات طنطا والمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمياط من الجامعات الحكومية، والمنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنوفية الاهلية من الجامعات الأهلية، وسمنود التكنولوجية والدلتا التكنولوجية من الجامعات التكنولوجية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحورس والسلام من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالإقليم.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، أن تجديد حصول الأمانة العامة ومركز ضمان الجودة للجامعة على شهادة الأيزو يعكس ما تشھده الجامعة من تطور غیر مسبوق في مجال العمل الإداري، خاصةً في ظل تطبیق منظومة التحول الرقمي، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع المحيط.

وهنأ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، جميع منتسبى الجامعة بهذا الإنجاز، موجها الشكر لكافة الجھات المسؤولة عن تطبیق نظام إدارة الجودة بالأمانة العامة للجامعة واللجنة المشرفة على مشروع الأیزو وفریق العمل المتمیز وجمیع العاملین بالجامعة والدكتورة دينا عبد الهادى مستشارالجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، ووكيل كلية التجارة، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة والعاملين بالمركز والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، كما وجه سيادته الشكر إلى فريق عمل الشركة العربية للأستشارات الهندسية والنظم AEC على المجهود المتميز من خلال الدعم الفنى والتدريب الدائم والمستمر المقدم لأجهزة الجامعة وللعاملين على المستويات المختلفة.