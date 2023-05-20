تقرير: 4 مرشحين لخلافة سباليتي في نابولي على رأسهم كلوب

أفادت تقارير صحفية اليوم السبت، أن إدارة نابولي حدد 4 مدربين لخلافة لوتشيانو سباليتي في مقعد المدير الفني الموسم الجديد.

وقاد سباليتي نابولي للتتويج بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد غياب اللقب عن خزائن النادي لأكثر من 30 عامًا.

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة فأن العلاقة بين سباليتي ودي لورينتس رئيس النادي، باردة إن لم تكن مجمدة، حيث زادت الشكوك حول مستقبل المدرب مع فريق الجنوب الإيطالي.

وأوضحت أنه بالرغم من تجديد نابولي لعقد سباليتي تلقائيًا بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي، إلا أن إخطار الأول بذلك التجديد عبر خطاب، أمر لم يُعجب المدرب، وأنه لا يمكن استبعاد أن يقرر الطرفان الانفصال.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، أن إدارة نابولي حدد 4 مدربين وهم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أنطونيو كونتي مدرب توتنهام السابق، روبرتو دي زيربي مدرب برايتون ألبيون الإنجليزي وفينشينزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا.

وأوضح التقرير، أن كلوب هو المدرب الأقرب لقلب دي لورينتيس رئيس النادي الإيطالي لخلافة سباليتي.