برفقة طفلة.. ياسمين صبرى فى بوستر منفرد لفيلم "البعبع"

طرحت شركة «سينرجي فيلمز» بوستر جديدا منفردا للفنانة ياسمين صبري لفيلم «البعبع»، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه بموسم عيد الأضحى المقبل.

وظهرت «ياسمين» خلال البوستر برفقة طفلة، وسط انفجارات بالخلفية، وسيطرت عليه حالة من الكوميديا، وتجسد ياسمين شخصية دكتورة صيدلانية بسيطة، وخلال الأحداث تلتقى بأمير كرارة الذى يجسد دور مجرم يتوب عن الإجرام، ويحدث بينهما العديد من المواقف المشوقة.

فيلم "البعبع" بطولة: أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.

وفى سياق متصل، تواصل ياسمين صبرى تصوير مشاهدها في فيلم «أبو نسب» مع النجم محمد إمام، والذى تجسد فيه شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، والفيلم يشارك في بطولته: ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين وإمام للمرة الثالثة فى السينما.