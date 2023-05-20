الحصاد الأسبوعى لوزارة التعاون الدولى

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث والفعاليات المهمة على مستوى العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة.

تدشين مرحلة جديدة من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة

دشنت وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرحلة جديدة من مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في صعيد مصر لدعم القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للخمس سنوات المقبلة 2023- 2027.

وتستهدف المرحلة الجديدة من المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، تعزيز التكامل مع المبادرات الوطنية وعلى رأسها "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تحسين عملية تبادل المعرفة وبناء القدرات لتكرار النماذج الناجحة من البرامج والمشروعات، ودعم تطوير سلاسل القيمة والتجمعات الإنتاجية من أجل زيادة معدلات التشغيل في صعيد مصر.

توقيع الخطابات المتبادلة لمد المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وايطاليا

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، الخطابات المتبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر 2024، وذلك لضمان استكمال كافة المشروعات المنفذة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومتين المصرية والإيطالية.

إطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والتي يتم من خلالها متابعة التقدم المحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتعتبر الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، منصة رئيسية للأطراف ذات الصلة والجهات المعنية لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول التعاون الإنمائي وتقييمه، لتعظيم الفائدة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز النفع المشترك.

مشاركة وزيرة التعاون الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثانية والثلاثين للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت في مدينة سمرقند بأوزبكستان، تحت شعار "الاستثمار في المرونة"، وتنعقد الاجتماعات في منطقة آسيا الوسطى للمرة الأولى منذ عام 2011.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية للبنك عقدت وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز العمل المشترك مع البنك لتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني والاستثمارات، ومناقشة التعاون المستقبلي لدعم مشروعات التعاون الإنمائي المختلفة.

لقاء وزيرة التعاون الدولي مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة ولقاء العديد من ممثلي الجهات الوطنية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وشهد اللقاء مباحثات حول مشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لاسيما في قطاع البيئة والأمن الغذائي، ومساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".

مباحثات ثنائية مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث الشراكات المستمرة بين جمهورية مصر العربية والبنك، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الدعم الفني والاستثمارات.

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسئولي أكوا باور السعودية توسيع استثماراتهم في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى استثمارات الشركة في مصر، وتعزيزها لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

انتخاب "المشاط" نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تم انتخاب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يعكس العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الأوروبي ودورها في دفع الشراكات الدولية وتحفيز جهود التنمية.

لقاء مسئولي الحكومة الألمانية والفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي

التقت وزيرة التعاون الدولي، رئيسي وفدي الحكومتين الألمانية والفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث بحثت تعزيز التعاون الثنائي مع الجانبين الألماني والفرنسي، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وبحث سبل زيادة التمويلات والاستثمارات الموجهة لمصر.