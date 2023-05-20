صلاح وجاكبو يقودان هجوم ليفربول أمام أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه أستون فيلا، ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم.



وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر.



خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.



وسط الملعب: فابينيو، جوردان هيندرسون، كورتس جونز.

الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.



فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كيليهير، جو جوميز، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس، جيمس ميلنر، هارفي إليوت، كارافاليو، ديوجو جوتا".



ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات التي حققها في الجولات الخمسة الماضية من أجل الاستمرار في المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، منتظرًا سقوط مانشستر يونايتد في نفس الجولة أمام بورنموث.



وعلى الجانب الآخر يرغب فريق أستون فيلا في إيقاف انتصارات ليفربول وحصد الفوز بمباراة اليوم للدخول بقوة في المنافسة على أحد المركزين المؤهلين لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.



ويرغب ليفربول في مواصلة انتصاراته أمام أستون فيلا، إذ فاز في 9 من آخر 10 مباريات جمعته بالفيلانز.

كما يرغب أستون فيلا في إلحاق الهزيمة بليفربول ليتشارك المركز الثاني في أكثر الأندية التي فازت على ليفربول في ملعب أنفيلد معادلًا رقم تشيلسي بـ7 مباريات.