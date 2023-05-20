السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح وجاكبو يقودان هجوم ليفربول أمام أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح وجاكبو
محمد صلاح وجاكبو

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه أستون فيلا، ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم.


وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:


في حراسة المرمى: أليسون بيكر.


خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.


وسط الملعب: فابينيو، جوردان هيندرسون، كورتس جونز.

 

الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.


فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كيليهير، جو جوميز، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس، جيمس ميلنر، هارفي إليوت، كارافاليو، ديوجو جوتا".


ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات التي حققها في الجولات الخمسة الماضية من أجل الاستمرار في المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، منتظرًا سقوط مانشستر يونايتد في نفس الجولة أمام بورنموث.


وعلى الجانب الآخر يرغب فريق أستون فيلا في إيقاف انتصارات ليفربول وحصد الفوز بمباراة اليوم للدخول بقوة في المنافسة على أحد المركزين المؤهلين لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.


ويرغب ليفربول في مواصلة انتصاراته أمام أستون فيلا، إذ فاز في 9 من آخر 10 مباريات جمعته بالفيلانز.

كما يرغب أستون فيلا في إلحاق الهزيمة بليفربول ليتشارك المركز الثاني في أكثر الأندية التي فازت على ليفربول في ملعب أنفيلد معادلًا رقم تشيلسي بـ7 مباريات.

 

يورجن كلوب ليفربول استون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيل ليفربول

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

البنك الدولى يشيد بوفاء مصر بالتزاماتها ضمن اتفاقية قرض تنمية الصعيد

توقيع 6 اتفاقيات.. سفير عمان بالقاهرة يكشف تفاصيل زيارة السلطان هيثم لمصر

شعبة الاتصالات: قرارات "الأعلى للاستثمار" رسالة طمأنة للمستثمرين

"ومن الحب ما قتل".. اعترافات تفصيلية للمتهم بالشروع فى قتل حبيبته بالشروق

مفتى الجمهورية فى جامعة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى