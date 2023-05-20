السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة إيطاليا والسعودية والإمارات ‏والبحرين بـ"بينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة" ‏

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏عدداً ‏من الأجنحة العربية والدُولية المتعددة، ‏والمشاركة ‏ببينالي فينيسيا ‏الدولي ‏للعمارة، ‏في ‏دورته ‏الثامنة عشرة 2023، حيث التقت ‏خلالها، ‏نُظرائها، "الإيطالي، السعودي، الإماراتي"، وعدداً ‏من ‏مسؤولي الثقافة بالدول المشاركة، وذلك بحضور ‏الدكتورة ‏هبة ‏يوسف، ‏مدير الأكاديمية المصرية للفنون ‏بروما. ‏

حرصت وزيرة الثقافة على زيارة الجناح الخاص ‏بدولة ‏إيطاليا، فكان في استقبالها،‏ وزير ‏الثقافة ‏الإيطالي  چينارو ‏سان چيوليانو، حيث تفقدت مشتملات الجناح، ‏مُشيدة ‏بمستوى الأعمال المُشاركة، والتي تعكس ‏شغف ‏الإيطاليين وتفوقهم في مجالات الفن ‏والإبداع ‏والعمارة وغيرها، ‏مُعربة عن تطلعاتها لتفعيل المزيد ‏من ‏أطر التعاون مع الجانب ‏الإيطالي في المجالات ‏الثقافية والفنية، خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

كما تفقدت وزيرة الثقافة، الجناح الخاص ‏بالمملكة ‏العربية ‏السعودية، حيث كان في استقبالها،  الأمير بدر بن عبد ‏الله بن ‏فرحان آل سعود، وزير ‏الثقافة السعودي، حيث أبدت ‏إعجابها ‏بالمشروع ‏المشارك، والذي يعكس القيمة ‏الإبداعية ‏للمصمم ‏السعودي، والتي تجمع بين معالم الأصالة والتقدم ‏في ‏آن ‏واحد.‏
 يُجسد العمل السعودي المُشارك والذي يحمل اسم ‏‏"إرث"، كيف يرى الأفراد علاقتهم بمحيطهم، ‏حيث ‏يشتمل ‏الجناح على ‏ست بوابات مقوسة مصنوعة من ‏هياكل ‏معدنية ثُمانية ‏الأضلاع، و‏يتكون الجزء الداخلي ‏من هذه الهياكل من ‏الألواح ‏الخشبية، بينما تم ‏بناء ‏الجزء الخارجي من البلاط  ‏التقليدي ‏المطبوع ‏ثلاثي ‏الأبعاد ليعبر عن الكثبان ‏الرملية الصحراوية.‏

وقامت وزيرة الثقافة، بزيارة الجناح الخاص‏ ‏بدولة ‏الإمارات العربية المتحدة بالبينالي، وكان في استقبالها، ‏الشيخ سالم بن ‏خالد ‏القاسمي، وزير الثقافة والشباب ‏بالإمارات، حيث أثنت وزيرة الثقافة، على ‏حجم ‏الجهود ‏المبذولة بتصميمات الجناح، وحرص المُصممين على ‏التعبير عن الهوية ‏والتراث العربي، ‏حيث يُسلط الجناح ‏الوطني للإمارات، الضوء على تراث ‏الدولة في ‏الفن ‏والعمارة، ويٌعزز فرص التواصل مع الفنانين ‏والباحثين.‏

كما حرصت وزيرة الثقافة، على زيارة ‏جناح البحرين، ‏وكان في استقبالها، سعادة طلال فيصل الحمر، ‏نائب ‏السفير البحريني، والذي استعرض مُشتملات ‏الجناح الذي ‏يأتي بعنوان "أصول رطبة"، ويتمحور ‏حول قضايا البيئة والمناخ‏، ‏‏ويتضمن عملاً تركيبياً ‏يتمثّل في ‏نموذج مصغّر لبيئة مناخية بحرينية محلية، ‏ويعرض للجمهور إمكانية تنفيذ ‏تطبيقات حضرية، ‏ليست موجودة فعلاً على أرض الواقع بعد، وذلك ‏بهدف ‏الارتقاء بالبنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار ‏الظروف ‏المناخية الفريدة لمملكة البحرين كالحرارة ‏العالية والرطوبة ‏الشديدة، كذلك يعرض الجناح فيلماً ‏خاصاً حول الموضوع.‏

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ‏ببينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة ‏ الإيطالي السعودي ‏مسؤولي الثقافة بالدول المشاركة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافًا حيوانية من القمح

حزن وحسرة.. أهالى الترامسة ينتظرون خروج جثامين ضحايا "عقار قنا" أمام المشرحة

إحالة جمال اللبان و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

اغتصاب رجل وخيانة مع كلب.. رانيا يوسف وسمية الخشاب تثيران الجدل بـ«التاروت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى