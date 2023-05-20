مسرح قصور الثقافة يجوب محافظات الجمهورية لرفع الوعي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العروض المسرحية المختلفة، في كافة الفروع والمواقع التابعة لها بالمحافظات لرفع الوعي، وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، تنفيذا لاستيراتيجة الدولة المصرية 2023.

وشهد الأيام الماضية، تقديم العرض المسرحي "دمى ترقص"، لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، والعرض معالجة درامية معاصرة للنص المسرحي الأصلي "البوتقة" أو ساحرات سالم، تأليف آرثر ميللر، ترجمة الدكتور عبد المنعم الحفني، وإخراج شادي عزت، قام بعمل المعالجة الدرامية عبده الحسيني، والفكرة الرئيسية هي تعديل مسار الحدث الدرامي الرئيسي وسيطرة السحر والشعوذة وهيمنة السلطة الدينية والنفوذ المالي، وإبراز تأثير البعد العاطفي للعلاقة الإنسانية بين شخوص العمل والتأكيد على قدرة الإنسان على مقاومة تأثير الغيبات مع طرح تساؤل حول مصير البطل وهل كان نتيجة اختياراته الدرامية أم هو مصير محتم؟.

وعلى مسرح قصر ثقافة دمنهور، تم تقديم فعاليات العرض المسرحي "العمى" لفرقة قصر ثقافة دمنهور المسرحية، والعرض عن رائعة جوزيه ساراماجو "العمى"، دراماتورج أحمد عصام، أشعار سعيد شلبي، ديكور محمود صلاح، ألحان عاصم علاء، إضاءة أحمد طارق، كيوجراف عمرو باتريك، إخراج محمد عفيفي، وتروي خيطا من الأحداث عن وباء انتشر مؤخرا يصيب العين بعمى أبيض، هذا الوباء الجديد سريع العدوى وأسبابه غير معروفة، حيث تدور الأحداث في حجر صحي لمجموعة من المصابين ويوم بعد يوم الأعداد في تزايد وتدور الأحداث بين هولاء المصابين في هذا الحجر.

وشهد مسرح سينما هيبس، العرض المسرحي "الهانم" لفرقة قصر ثقافة الخارجة المسرحية، بالوادي الجديد، ضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة، وتدور فكرة العرض حول انتقام إحدى النساء بعد عودتها لبلدتها بعد سنين طويلة من الغربة لتنتقم ممن آذوها وطردها من البلدة.

وعلى المسرح الروماني بسوهاج، انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي "سيرة بني زوال" لفرقة سوهاج القومية المسرحية، والعرض تأليف محمد علي، ألحان الدكتور مسعد الطمباري، أشعار محمد كمال، سينوغرافيا م. أحمد أبو طالب، مخرج منفذ بهاء جلال، وإخراج محمود الهواري، شارك في التمثيل طارق هلال، مؤمن صابر، عاطف الناظر، دياب كمال، محمد فيصل.

تدور أحداث العرض حول قرية مصابة بلعنة الهشيم ومرت عليهم السنين والهشيم ضارب سواده في أرض النجع وفي بطون نساء النجع فحرمت نساؤه من الأطفال وصار النجع مهووسا بالوديعة التي قد تحل اللعنة لتتصارع الأحداث ويحل على النجع غريب يقلب الموازين ويكشف الحقائق وتصل بنا الأحداث إلى سر اللعنة التى فرضت سيطرتها على القرية لسنوات عديدة في أحداث شيقة.

وشهد مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا، ثاني العروض المسرحية الخاصة بمشروع نوادي مسرح الشباب، وذلك من خلال العرض المسرحي "الجميلة والوحش"، وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار من الخيال والرومانسية عن فتاة فقيرة تعشق القراءة وتعيش مع والدها المخترع في قريتهما الصغيرة، بينما يعيش أحد الأمراء في قصره والذي يعتقد سكان القرية أنه مهجور، هذا الأمير الوسيم والمغرور والذي يتعامل مع خدمه بقسوة، ثم تقوم إحدى الساحرات بتحويله إلى كائن قبيح، ليجد نفسه معزولا عن الناس، فيما تتوالى الأحداث ليقع هذا الأمير في حب فتاة القرية.

وعلى مسرح المركز الثقافي لنادي السماد، انطلقت فعاليات العرض المسرحي "الحياة حدوتة" لفرقة بيت ثقافة الزيتيات المسرحية بالسويس، وهو من تأليف د. محمد أمين، دراماتورج أيمن الشريف، أشعار محمد التمساح، ديكور سامح حسن، إضاءة أحمد تاتو، ألحان محمد سعيد، تصميم الدعاية عبد الله سمير، إخراج محمود طلعت.