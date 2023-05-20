وزيرة التضامن: أكثر من 93% من موازنة الوزارة تُنفق على المواطنين مباشرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة كل الحرص علي خدمة المواطنين، فهى تخدم المواطن من المهد إلى اللحد، موضحة أن أكثر من 93% من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تُنفق على المواطنين مباشرة، وأنه جار حصر كل أصول الوزارة لاستغلالها بما يحقق عائدًا أكبر من خلال إنشاء شركات ووقفيات بما يدر عائدًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت القباج، أنه تم إنشاء وحدة لحصر الأصول الخاصة بالوزارة وإعداد قائمة مميكنة ومسجلة، كما تم استرداد عدد من الأصول في ظل توجه الوزارة لأن تتم عمليات دعم الجمعيات الأهلية بالحوكمة اللازمة، وأن هناك خطة لتسجيل الأصول بالشهر العقارى فيما يتعلق بالأصول التى لم تسجل بعد.

من جهته، قال الدكتور عبدالهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مصر بطبيعة الحال جزء لا ينفصل عن العالم، وما يتأثر به العالم نتأثر به أيضًا، خاصة في ظل الظروف التى يمر بها العالم، فمنذ عام 2019 شهد العالم أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا ثم تبع ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما أدى إلي تحول البنوك المركزية لزيادة سعر الفائدة حتى تسيطر على التضخم وزيادة الأسعار.

وأضاف القصبي، أن هناك عبئًا ضخمًا يقع على وزارة التضامن الاجتماعى بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة الفئات المهمشة، خاصة أن حجم التأثير طال كثيرًا من فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هناك توصية من اللجنة خلال مناقشة الموازنة العامة في العام الماضي بوجوب زيادة مخصصات الأسر المستفيدة من الدعم النقدى من 19 مليارًا في الموازنة العامة لتصبح 22.5 مليار جنيه، حتى تستوعب عددًا أكبر من الأسر المستفيدة.