خروج 8 حالات من مصابى العقار المنهار بقرية الترامسة فى قنا

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن حادث انهيار منزل بقرية الترامسة في مركز قنا، أسفر عن مصرع 4 حالات وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "تاوضروس"، أنه تم عمل جميع الفحوصات اللازمة للمصابين، للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة، وجاء معظم الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة حالتين بكسور بسيطة، وتم خروج 8 حالات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، موجهًا بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وارتفع عدد ضحايا ومصابي واقعة انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة، التابعة لدائرة مركز قنا، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وجار البحث عن آخرين.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة على الفور.

وبعد الفحص تبين مصرع 4 أشخاص جاءت أسماؤهم كالآتي: أسماء حسني أبوللحجاج، 26 عامًا، ومحمد هاني منصور، 8 أشهر، وصالحة محمد منصور، 10 أعوام، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

فيما أصيب 11 آخرون، هم "رمضان محمود صدقي، 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلي، 37 عامًا، وجنا يوسف منصور، 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلي، 30 عامًا، وتبارك كمال طايع، 28 عامًا، ورفيع هاني خضري، 4 أعوام، وحميدة علي أحمد، 70 عامًا، ونوبية حساني أحمد، 60 عامًا، ويوسف منصور جلال، 45 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء انهيار مبنى مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.