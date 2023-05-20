السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تستعرض معايير التقييم الدورية لخطط الحوكمة والترشيد

مياه سوهاج
مياه سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء القطاعات والأفرع والمديري العموم لاستعراض معايير التقييم الدورية لخطط الشركة في مجال الحوكمة والترشيد، وكذلك معايير التقييم للقطاعات ومدى الالتزام بتحقيق تلك المعايير.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم خلال الاجتماع عرض النسب، التي حققتها القطاعات المختلفة وفقًا للمعايير المحددة وبحث ومناقشة كيفية الارتقاء بهذه التقييمات من أجل تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الشركة فى الحصول على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة بحضور المهندس عمرو عادل، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث أوضح المهندس حسام طه، مدير إدارة التنمية الفنية المستدامة أنه حصلت 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة، والتي تبلغ إنتاجيتها 349200 مترا مكعبا يوم بنسبة 65% من المياه السطحية، كما حصلت 5 محطات صرف صحي، على تلك الشهادة، والتي تبلغ طاقتها 135224 مترا مكعبا لكل يوم تمثل 54% من إجمالى مياه الصرف الصحي.

وفى نهاية الاجتماع أهدى المهندس عمرو عادل درع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، وذلك لمجهوداته فى دعم برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM وتحقيق نتائج غير مسبوقة فى حصول العديد من المحطات والشبكات على تلك الشهادة العالمية كما تم تكريم إدارة التنمية الفنية المستدامة لمجهوداتهم فى تأهيل المحطات وحصول العديد من المحطات على تلك الشهادة.

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