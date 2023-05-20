مواعيد عرض مسلسل "علاقة مشروعة" لـ ياسر جلال على قنوات DMC

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد عرض مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال، المقرر انطلاق حلقاته اليوم السبت على شبكة قنوات DMC و DMC دراما، بعد نجاح عرضه الأول فى الموسم الدرامي الرمضانى المنقضى.

الدستور يرصد لكم مواعيد العرض وتردد قناة DMC و DMC دراما

ـ مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة على DMC

العرض الأول: 8.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 2.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 1.00 ظهراً

ـ مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة على DMC دراما

العرض: 11.00 مساء

الإعادة الأولى: 9.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 5.00 صباحاً

تردد DMC علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.

معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.

الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.

تردد قناة دي ام سي: 11450.

القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات

تردد DMC دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالى الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 على النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد : نايل سات

رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.

رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500 .

نسبة معامل تصحيح الخطأ في قناة دي ام سي الجديد: 5/6 .

نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد : عمودي

أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"

يضم مسلسل علاقة مشروعة 15 حلقة، وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى اجتماعي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها العنف الزوجى، والخيانة الزوجية، وفكرة الزواج الثانى، وخطورة الادمان، وقضايا الشباب فى مرحلة المراهقة، وذلك من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل أعمال متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يجسده الفنان مراد مكرم، ويعانى من علاقة متوترة بزوجته التى تجسدها النجمة مي عمر، وكيف يتورط عمرو في ذلك.

صناع وأبطال مسلسل "علاقة مشروعة"

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر و داليا مصطفى ومراد مكرم، والفنانة القديرة ميمي جمال، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، و ياسمين رحمي، و ردشان مجدى، وعدد آخر من النجوم و الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان مسلسل علاقة مشروعة، استحوذ على اهتمام كبير ولاقى نجاحا كبيرا خلال العرض الاول له فى الموسم الدرامي المنقضى، وتصدر التريند منذ انطلاق أولى حلقاته ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وكان يُعرض على شاشات قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، بجانب منصة Watch it الرقمية، التى تخطى العمل عليها حاجز الـ 43 مليون مشاهدة خلال الماراثون الرمضانى.