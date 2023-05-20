مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: نجحنا في تحويل المخصصات المالية لأسيوط والمنيا

قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه في ضوء نجاح الحكومة في تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من قرض البنك الدولي، يجري متابعة ودعم إسراع تنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية العمرانية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال؛ وكذا دعم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعلي رأسها تنمية الموارد المالية المحلية وبما يساهم في تعزيز التنمية المحلية المستدامة والحد من الفقر في المحافظات.

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 16.39 ميار جنيه منذ 2018 علي قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم و تطوير المراكز التكنولوجية.

يذكر أن وزير التنمية المحلية كان قد تفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن البرنامج في محافظة قنا في مارس الماضي وهم مشروع صرف صحي نقادة، المركز التكنولوجي بمدينة قنا، والمنطقة الحرفية بالترامسة، كما تابع الوزير كذلك افتتاح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عدد من المشروعات المنفذة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهر الماضي ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، و إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة مياه بيت علام بجرجا بتكلفة إجمالية للمشروع 61 مليونا و667 ألف جنيه.

وكانت المؤسسات الدولية قد أشادت بجهود الحكومة المصرية في تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنموياً من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ حيث تم إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات التنموية في عام 2021، كما يعتبره البنك الدولي من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد به في عدد من الدول النامية علي مستوي العالم.