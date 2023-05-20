السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المطران شامى يترأس اليوم الروحى لأبناء الروم الكاثوليك

جان ماري شامي
جان ماري شامي

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، اليوم الروحي لأبناء الروم الكاثوليك بمصر والسودان، وذلك بالمدرسة البطريركية، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، راعي كنيسة سيدة البشار بشبرا، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة بالخرطوم، والوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي، والأب نبيل أشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها سيادة المطران، أعقبها عدد من الفقرات المتنوعة مثل: التأملات الروحية، شهادات الحياة، الترانيم المختلفة، بقيادة بعض الشباب، بالإضافة إلى السجود أمام القربان المقدس، والألعاب الترفيهية.

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