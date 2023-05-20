"تعليم أسوان" أول الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

تقدم عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، بأجمل وأرق التهاني القلبية الممزوجة بأسمى آيات الفخر والتقدير لأبنته الطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين "مرحلة إعدادية" التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث حفظت الطالبة القرآن الكريم كاملًا بالإضافة إلى الأربعين النووية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك لتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بقيادة عبد الحميد زكي الموجه العام، وجميع القائمين على تنظيم المسابقة، والتهنئة موصولة لجميع العاملين بالتربية الخاصة وعلى رأسهم أحمد عبدالعليم مدير الإدارة.

وأعرب لطفى عن سعادته البالغة لحصول ابنة أسوان على هذا المركز المتميز والمشرف على مستوى الجمهورية، حيث إنها نموذج مشرف يحتذى به ومثل أعلى لجميع الطلاب، مطالبًا إياها بالمراجعة الدائمة لكتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، ومتمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق.

وقدم التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر والتقدير لأسرة الطالبة الفائزة لحرصهم على حفظ أبنتهم للقرآن الكريم وتقديمها كنموذج مشرف للمجتمع.