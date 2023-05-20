البنك الدولى يشيد بوفاء مصر بالتزاماتها ضمن اتفاقية قرض تنمية الصعيد

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، التى زارت مصر مؤخراً.

وقال اللواء هشام آمنة إن البنك الدولي، في تقريره الأخير الوارد إلى الحكومة المصرية في شهر مايو 2023، أشاد بوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج.

وأضاف أنه جارٍ التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشمل عملية إعادة هيكلة البرنامج توسيع وتعميق نطاق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ووضع آليات لتعظيم كفاءتها واستدامتها في مجالات التخطيط المحلي المطور وتنمية الإيرادات الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيود والمنيا، وجار تعميمها في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار هشام آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشاد البنك الدولي، في تقريره الأخير، بجهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات على قيادة عميلة التنمية والتطور في الأداء الناتج عن تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات، والاستثمار في الكوارد البشرية بالإدارة المحلية بالمحافظات.

كما أشار تقرير البنك الدولي إلى ضرورة الإسراع في توسيع نطاق الإصلاحات التي ينفذها البرنامج، من خلال تشكيل اللجنة المختصة بتعميم ممارسات البرنامج، بعضوية وزارتى التخطيط والتنمية المحلية والمحافظين، موضحًا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير بشكل مُرضٍ لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة وفقاً لتقييمات الأداء السنوية واستطلاعات رضا المستفيدين من المواطنين وأصحاب الأعمال.