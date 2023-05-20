مطران الإسماعيلية الجديد يستقبل التهانئ بسيامته الأسقفية

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، شباب، وأبناء كورال "ملاكي الحارس"، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، وذلك بمقر المطرانية.

وقدم أبناء الكنيسة التهنئة إلى نيافة المطران، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، حيث حضر اللقاء الأب يوسف رمزي، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية.

الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا بولا، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الحادي عشر من الشهر الجاري، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، متخذًا شعارًا أسقفيًا هو "النعمة والرحمة والسلام".

وكان قد استقبل امس، نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، خدام التعليم المسيحي، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، وذلك بمقر المطرانية.

وقدم خدام نشاط التربية الدينية التهنئة إلى نيافة المطران، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، حيث حضر اللقاء الأب يوسف رمزي، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية.

الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا بولا، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الحادي عشر من الشهر الجاري، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، متخذًا شعارًا أسقفيًا هو "النعمة والرحمة والسلام".