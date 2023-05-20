السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: الحوار الوطنى يعكس قضايا المجتمع ومشاكله

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت آلاء برانية، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني ومناقشة ملف الحماية الاجتماعية يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية المجتمعية.

وأضافت "برانية"، خلال حوارها لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يعكس قضايا المجتمع ومشاكله، مشددة على أن الدولة عملت على برامج الحماية الاجتماعية من خلال المحور الإغاثي، عن طريق توفير الدعم النقدي والغذائي.

وشددت على أن الدولة توسعت في المحور الإغاثي بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى محور التوجه الحقوقي، الذي يستهدف تحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مواطن منتج.

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري للفكر أن الأجور تزداد بشكل مستمر ومتتالٍ، كما أن الحد الأدنى للأجور يزيد ويتماشى بشكل واضح مع الوضع العالمي.

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