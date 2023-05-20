البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديسَيّن قسطنطين وهيلانة

ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا القداس الالهي بعيد القديسَيّن قسطنطين وهيلانة في الكنيسة التي تحمل اسمهما التابعة للجمعية اليونانية في القاهرة.



شارك في القداس الإلهي المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والكيل البطريركي بالقاهرة، وبمعاونة الأرشمندريت داماسكينوس الأزرعي رئيس دير مار جرجس وبعض كهنة القاهرة.

وبحضور السفير اليوناني في مصر نيكولاوس باباجورجيو ، ومستشارة السفارة اليونانية السيدة ماريا كيكريس ، والسيدة ديسبينا تزوفا من مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة ، والقنصل أولجا تزورتزاتو. ومثل جمهورية قبرص مستشار السفارة السيد كونستانتينوس كريستوفيدس.

وممثلين عن الجمعية اليونانية والكنائس المصرية للروم الأرثوذكس والعديد من المؤمنين.

في كلمته قال البابا ثيودروس: "في إشارة إلى قسطنطين الكبير، وصفه بأنه حكيم مثل سليمان، ووديع مثل داود، ولكنه قوي أيضا كأسد فقد استطاع أن يوحد الشرق والغرب، وجميعنا نُشارك رغبته في أن يأتي هؤلاء القادة مرة أخرى ويوحدون البشرية".

وفي نهاية القداس الإلهي تم زياحة أيقونة القديسَيّن قسطنطين وهيلانة.

وتتذكر الكنيسة مرور 3 اعوام على وضع حجر الأساس للمبنى الملاصق لكنيسة القديس إسبريدون في حلوان

حيث انه في يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020م قام صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بتبريك مكان المبنى المتعدد الطوابق الذي سيُبنى على قطعة الأرض الملاصقة لكنيسة القديس إسبريدون في منطقة حلوان بالقاهرة الكبرى. وبعد صلاة الماء الصغرى بارك بها قطعة الأرض التي سيقام عليها المبنى.

وقبل وضع البابا ثيودروس حجر الأساس تلى الصلاة التي تقال على أساس مبنى جديد والتي يقال فيها:

"أيها الإله الضابط الكل الصانع السماء والمؤسس الأرض على قواعها... ثبت المبنى الذي سيقام على صخرة متينة... حتى يبلغ بناؤه إلى النهاية...".

وبعد الصلاة وضع البابا ثيودورس حجر الأساس للمبنى الذي سيُبنى. وأشاد بالجهات الرسمية في الدولة بإنهاء التصاريح اللازمة لإقامة المبنى، وكذلك بجميع المساهمين في المشروع.

وقال صاحب الغبطة في كلمة له بهذه المناسبة: "إن اهتمامنا الكبير منصب على الحفاظ على جميع مباني بطريركية الإسكندرية وتجديدها في كل أفريقيا، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربيها".

كما شكر المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (الذي تقع هذه الكنيسة ضمن حدود إبراشيته) للإهتمامه بهذه الكنيسة وأقامة الصلوات والقداديس فيها، وما بذله من جهود ليتحقق إتمام البناء الجديد.

وشكر كذلك الأرشمندريت ميشيل زكي الذي كان يرافق نيقوديموس في الصلاة.

كنيسة القديس إسبريدون بحلوان في عام 2025م سيكون مر على بنائها مائة عام. وكان قد خدم فيها كأرشمندريت مثلث الرحمات البابا نيكولاوس السادس (1968-1986م).