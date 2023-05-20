السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من سمر حمزة بعد فوزها ببطولة إفريقيا فى المصارعة

سمر حمزة
سمر حمزة

أعربت اللاعبة سمر حمزة لاعبة المصارعة الرومانية، عن بالغ سعادتها وفرحتها بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة إفريقيا للمصارعة في وزن 76 كجم، التي تستضيفها تونس بعد الفوز على حساب بطلة نيجيريا 4-2 في المباراة النهائية من البطولة، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا.

وتابعت اللاعبة سمر حمزة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلة: "الحمد الله على الفوز، وحصول على المركز الأول في بطولة إفريقيا كبار، وبهذا الفوز تكون هذه الميدالية التاسعة على التوالي على قمة إفريقيا، وصدارة التصنيف العالمي.. الحمد لله تتويج لتعبي".

البطلة سمر حمزة

ونجحت البطلة سمر حمزة في حسم المباراة لصالح بالفوز بنتيجة 4-2 لتكلل مجهوداتها في البطولة وقبلها بالتتويج باللقب الإفريقي الغالي.

وبدأت البطلة سمر حمزة لاعبة المصارعة مشوارها في البطولة بالفوز على بطلتي السنغال وكوت ديفوار في الدور التمهيدي من البطولة لتصعد للدور نصف النهائي وتنجح في الفوز على حساب رنيم سعيدي بطلة تونس في الدور نصف النهائي وتعبر للمباراة النهائية.

إنجازات سمر حمزة الإفريقية 

ويعد فوز سمر حمزة هو المرة الثالثة على التوالي في وزن 76، بجانب حصدها الميدالية في وزن 72 في عام 2019، وقبلها حصد الميدالية ذاتها في عام 2018 في وزن 76 كجم.

وافتتحت سمر مشوارها في البطولة بتغلبها على إيمي يونن، لاعبة منتخب كوت ديفوار، 11-0، لتواجه في الدور الثاني لاعبة المنتخب السنغالي، أنتا سامبو، وتتفوق عليها 3-2 وتصل للدور قبل النهائي، وفي نصف النهائي تمكنت سمر من الفوز على لاعبة المنتخب التونسي، رنيم سعدي، بنتيجة 2-0.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبة سمر حمزة، لاعبة المصارعة الرومانية، هي المصنفة الأولى عالميًا في ميزانها، وفقًا لتصنيف الشهر الحالي.

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