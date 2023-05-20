السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لموظف بتهمة اختلاس 418 ألف جنيه من جهة عمله بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة  موظف بالسجن المؤبد، لاتهامه باختلاس مبلغ 418 ألف جنيه من جهة عمله بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

 تعود أحداث القضية  عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف تحصيل بأحد المعاهد قام باختلاس مبلغ 418 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته حال كونه من مندوبى التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير فى محررات رسمية بأن ارتكب تزوير وتلاعب فى قسائم 123 تربية وتعليم بأن أثبت على خلاف الحقيقة تحصيله مبالغ مالية من الطلاب أقل مما قام بتحصيله فعليا وتلاعب فى صور قسائم 23ع، بأن أثبت على خلاف الحقيقة توريد مبالغ أكبر مما قام بتحصيله فعليا، كما تلاعب في إيصالات توزيع النسب المقررة، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

محكمة جنايات سوهاج موظف السجن المؤبد اختلاس المستشار وليد سيد الأمير

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