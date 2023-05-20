السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 25 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس في المنيا

حملات تموينية بمركز
حملات تموينية بمركز ديرمواس بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا، 25 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، لمتابعة الحالة العامة ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

وأوضح عامر طه آدم رئيس المركز، أنه تم المرور على المخابز البلدية بقرية تل بني عمران، حيث تحرير 25 مخالفة تنوعت ما بين (خبز ناقص الوزن – وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – عدم الإعلان عن الأسعار).

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، تكثف بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومحطات الوقود ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية، لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي؛ حرصًا علي صحة المواطنين والعمل على استقرار الأسواق وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها بشكل دوري.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هناك تكليفات وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، بتشديد الرقابة التموينية علي الأسواق والمخابز، وفرض الأنضباط علي الأسواق، والتعامل بكل حزم وصرامة مع المخالفين والمستغلين لاحتياجات المواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المخالفات ومرتكبيها بدون أية استثناءات، مشددا على استمرار هذه الحملات بشكل يومي.

المنيا تحرير 25 مخالفة تموينية حملات رقابية بمركز ديرمواس عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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