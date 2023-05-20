السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين.. مها نصار ضيفة إيمان الحصري في "مساء DMC"

مها نصار
مها نصار

تحل الفنانة مها نصار، ضيفة على برنامج مساء "DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، في حلقة بعد غدٍ الإثنين الساعة 9 مساءً، وذلك بعد تألقها في دراما رمضان الماضي 2023.

وتتحدث مها نصار خلال الحلقة، عن أدوارها التي قدمتها فى رمضان وكواليس الأعمال وردود الأفعال والعديد من الأمور الأخرى.

وحصدت مها نصار أشادات كبيرة حول أدوارها التى قدمتها فى شهر رمضان الماضى، إذا شاركت فى مسلسلات "تحت الوصاية" من 15 حلقة مع النجمة منى زكى بدور شقيقة منى زكى، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وشارك فى بطولته دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، ثراء جبيل، رشدى الشامى، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.
كما تألقت مها نصار في مسلسل "ضرب نار" والذي جسدت فيه شخصية صديقة ياسمين عبدالعزيز الانتيم.

وشارك فى بطولة العمل أحمد العوضى ماجد المصرى، مها نصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، أحمد غزى، أحمد بدير، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، اسراء رخا وآخرين، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.
وظهرت مها نصار بشكل مختلف فى مسلسل سوق الكانتو الذى حمل طابع خاص لاسيما بسبب الحقبة الزمنية والديكورات والملابس، والعمل بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى ومن إنتاج سينرجي.

 

مها نصار DMC مساء dmc ايمان الحصري الفنانة مها نصار برنامج مساء dmc

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