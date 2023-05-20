"القوى العاملة": دورات تدريبية على مهن تحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة على المهن التى تحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وأوضح أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، في تقريره للوزارة، أن الدورات تشمل التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة، فضلًا عن مهنة السباكة الصحية ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة بقرية أبومنقار بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وأضاف مدير المديرية، أن البرامج التدريبية التى تنفذها المديرية مجانًا للشباب من الجنسين، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، مشيرًا إلى أن المديرية ستعمل على تكثيف الدورات التدريبية على المهن التى تحتاجها سوق العمل للشباب في قرى ونجوع المحافظة خاصة الأكثر احتياجًا لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من أبنائها.