السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ومن الحب ما قتل".. اعترافات تفصيلية للمتهم بالشروع فى قتل حبيبته بالشروق

حبس
حبس

أدلى المتهم  بالشروع فى قتل فتاة وسرقتها بمدينة الشروق، اليوم السبت، باعترافات تفصيلية للواقعة  أمام نيابة الشروق وبدربالقاهرة الجديدة. 

وقال المتهم، إنه تعرف على المجني عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"  واستمرت علاقتهما لمدة ستة أشهر تقريبا، استغل خلالها معاملة والدها لها الصعبة وتقرب منها، وعندما حانت له الفرصة وعلم منها بأن والدها يخفى مبلغ 300 ألف جنيه داخل منزلهم استعدادا لشراء قطعة أرض، حرضها على سرقتها والنهوض للقاهرة للزواج منها.

وأضاف المتهم: "حضرت المجني عليها  للقاهرة وبرفقتها المبلغ المالي، وعلى الفور قمت بتأجير شقة بمدينة الشروق، حتى تكون بعيدة عن أنظار الناس، لكنها رفضت الجلوس معي بشرط الزواج منها بعقد رسمي، وعندما رفضت وحاولت التهرب منها، نشبت بيننا مشاجرة، فحضر في ذهني استدراجها لمنطقة نائية والتخلص منها وسرقة المبلغ المالي منها، وبالفعل قمت بالتعدي عليها بقالب طوب، فأغشى عليها، فظننت أنها قد فارقت الحياة وتركتها وهربت".

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية

كانت بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، حيث تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس وبسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج، عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من والدها بتحريض من صديقها، وقام باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب، فأغشى عليها، فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ارتكاب الواقعة التخلص منه الشروع في قتل الشروق وبدر القاهرة

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