السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزيرة التضامن لـ"النواب": عدد اللاجئين فى مصر وصل لـ8 ملايين

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرًا.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم السبت، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.  

وقالت القباج إن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليًا لـ8 ملايين لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط على السلع التموينية والخدمات، موضحة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

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