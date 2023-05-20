اجتماع بين بيريز وأنشيلوتي لحسم صفقات ريال مدريد في الصيف

اجتمع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، لبحث صفقات النادي الملكي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وعانى فريق ريال مدريد في الموسم الحالي، حيث توّج بلقب كأس ملك إسبانيا فقط على حساب أوساسونا، ولكنه فقد لقب بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

اجتماع بين بيريز وأنشيلوتي لتحديد صفقات ريال مدريد في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بيريز اجتمع مع أنشيلوتي لبحث طلباته بشأن صفقات ريال مدريد في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن أنشيلوتي فاجئ بيريز بطلب تعزيزات في أضيق الحدود، وعدم التعاقد مع العديد من اللاعبين كما هو متوقع.

وأوضحت الصحيفة، أن أنشيلوتي طلب التعاقد مع رأس حربة للعب بجوار كريم بنزيما، وذلك من أجل إراحة النجم الفرنسي قليلًا.

كما طلب أنشيلوتي التعاقد مع لاعب وسط جديد، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدمات النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند.

وكان فريق ريال مدريد قد فقد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، لصالح غريمه برشلونة الذي توّج به، بعدما تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 85 نقطة، متفوقًا على الميرنجي صاحب الوصافة برصيد 71 نقطة حاليًا.

أيضًا خسر فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني لصالح غريمه برشلونة، بعد الهزيمة بنتيجة 1-3.

كذلك ودّع فريق ريال مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة المذلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-5، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.