السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023 وجوائز البطولة

موعد مباراة الاهلى
موعد مباراة الاهلى فى نهائى دورى الابطال

موعد مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023 وجوائز البطولة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الأهلى بعد تأهل المارد الأحمر للنهائى للمرة الرابعة على التوالى، والسادسة عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

كيف تناولت الصحف التونسية فوز الأهلى على الترجى فى دورى أبطال إفريقيا؟

وصعد الأهلى للنهائى بعد تجاوز عقبة الترجى التونسى فى نصف النهائى بتحقيق الفوز عليه بثلاثة اهداف نظيفة فى الذهاب وبهدف دون مقابل فى مباراة الاياب.

موعد مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال افريقيا 2023

يخوض الاهلى مباراة الذهاب فى نهائى دورى أبطال افريقيا مساء يوم الأحد 4ـ6ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فيما تقام مباراة الاياب يوم 11ـ6ـ2023.

وينتظر الاهلى الفائز بمجموعة مباراتى الذهاب والاياب التى تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقى، والوداد المغربى فى نصف النهائى.

وانتهت مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز التى أقيمت على ستاد مركب محمد الخامس بالتعادل السلبى.

موعد مباراة صن داونز والوداد فى اياب نصف نهائى دورى الابطال 

يحل الوداد المغربى ضيفًا على صن داونز الجنوب افريقى فى الرابعة من عصر اليوم السبت على ستاد «لوفتوس فيرسفيلد» فى إياب نصف النهائى، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة عبر قناتى beIN Sports HD 4، beIN Sports Fr 10 HD max.

ويحتاج الواد للفوز باى نتيجة على صن داونز للتأهل أو التعادل الايجابى، فيما يحتاج بطل جنوب افريقيا للفوز للتأهل لمواجهة الاهلى، فيما يلجأ الفريقان لركلات الترجيح فى حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

جوائز بطولة دورى أبطال افريقيا 2023

قرر الاتحاد الإفريقى «كاف» رفع جوائز بطولتى دورى الابطال والكونفدرالية فى اجتماعه الأخير، وباتت الجوائز فى دورى الأبطال كالتالى:

البطل يحصل على 4 ملايين دولار

الوصيف يحصل هلى مليونى دولار

المتاهلين للمربع الذهبى 1.2 مليون دولار

ويحصل كل فريق فى ربع النهائى على 900 الف دولار

ويحصل صاحب المركزين الثالث والرابع فى دور المجموعات على 700 الف دولار

فيما يحصل صاحب لقب الكونفدرالية على مليونى دولار.

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