السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: مسرح سمير غانم اعتمد على الكوميديا لا الإسفاف

سمير غانم
سمير غانم

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن الفنان الراحل سمير غانم يعد واحدًا من أهم فناني المسرح في مصر خلال الـ60 سنة الماضية، مضيفًا: "الجميل في سمير غانم بالمسرح أنه لم يكن يلتزم بنص حرفيًا".

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "من يحضر مسرحية لسمير غانم يومين متتاليين يجد أن روح النص موجودة لكن هو ملك الارتجال بشكل غير طبيعي".

وتابع: "الفنان سمير غانم لديه قدرة على إخراج الضحك من المتفرج بسهولة شديدة جدًا، كما أن سمير غانم كان أكثر فنان يلعب بالإكسسوارات على خشبة المسرح".

كما أكد أن مسرح الفنان سمير غانم كان يعتمد على الكوميديا وليس الإسفاف وهذا أمر مهم جدًا في المسرح تحديدًا.

وأشار إلى أن الفنان الكبير سمير غانم كان يرى أن فترة عمل المسرحية الواحدة يجب ألا تزيد على 3 أو 4 سنوات لكي ينصع الممثل تاريخًا يليق به على مدار حياته.

سمير غانم مسرح سمير غانم كوميديا سمير غانم 8 الصبح DMC الفنان سمير غانم المسرح

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