الأزمة السكانية ومكتسبات التنوع فى ورش ومحاضرات بـ"ثقافة المنيا"

شهدت مواقع فرع ثقافة المنيا خلال اليومين الماضيين، فعاليات ثقافية وفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تنوعت موضوعاتها وفقًا لبرنامج الفرع خلال شهر مايو الحالي، وقدمت في سلسلة محاضرات لمناقشة عدة قضايا، بالإضافة إلى مجموعة ورش فنية لرواد المواقع.

في الجانب الثقافي ناقش الفرع المشكلة السكانية من خلال محاضرة ببيت ثقافة العدوة جاءت بعنوان "طرق معالجة الزيادة السكانية" وعقدت بمدرسة العدوة الابتدائية، للمحاضر رمضان زين مدير المدرسة، تحدث بها عن المشكلة السكانية، موضحًا أنها من المشكلات التى تقف حجر عثرة في مواجهة الاقتصاد والتنمية، وأن عدم تناسب الإنتاج مع الزيادة في السكان يؤدي إلى تدهور الاقتصاد والوضع المالي للأسر والمجتمع بأسره، وأضاف المحاضر أن مشكلة تزايد السكان دون تناسبها مع زيادة في الإنتاج تؤدي الى ضعف الدخل القومي للفرد وضعف الاقتصاد للدول، وقدم بعض طرق العلاج ومنها: الحد من الزواج المبكر، نشر التوعية الكاملة للأسر عن طريق مكاتب الصحة، تكثيف عقد الندوات والمحاضرات التوعوية، مختتمًا حديثه بأنه لا بد من تضافر الجهود من جانب الجميع للحد من تلك المشكلة.

كما عقدت محاضرة أخرى بعنوان "اختلافنا يكملنا" تناولت دور التنوع الثقافي في تكامل الحياة، للمحاضر خالد غريب مدرس لغة فرنسية بالمدرسة، وتحدث عن تحويل الاختلاف إلى جسر من التواصل وليس للعداء، موضحًا أن الاختلاف مطلوب فهو ميزة وليس سببًا للعنصرية مثلما يراه الكثير من الناس.

المحاضرات قدمها فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وشملت في جانبها الفني عددًا من الورش، حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة أشغال فنية خيامية، قامت خلالها فنانات القصر بتعريف الرواد على الخامات وكيفية اختيار التصميمات، ورسم التصميمات على الجوخ، ثم عمل غرز مختلفة من خيط الكوتمبارليه، كما نفذت ورشة فنية بقسم الفنون التشكيلية بالقصر في طباعة الاستنسل، وذلك في سياق البرامج الفنية المخصصة لتمكين المرأة وتنمية مهاراتها.

وفي قصر ثقافة مغاغة قدمت عروض سينما وأفلام منها "حظك اليوم"، و"الباب الأخضر"، بجانب ورشة فنية أعمال حرة من تدريب طه حافظ، وقدم قصر ثقافة ملوي عرضًا فنيًا لفرقة ملوى للفنون الشعبية قدمت خلاله الفرقة تابلوهات غنائية راقصة منها شعبيات، التحطيب، العصا، عربي ياعربي. تدريب الفنان محمد شحاتة.

وضمن الاحتفالات بموسم الحصاد قدم بيت ثقافة أبوجرج ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين تنفيذ الفنان محمد فرغلي، كما نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية تشكيل بالفوم عن عيد الحصاد نجوى أحمد، وأعد بيت ثقافة جاهين ورشه فنية لتعليم الأطفال الرسم على الاسكتشات الرسم والتلوين للفراشات، من تدريب الفنانة هبة عزت.