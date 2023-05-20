السفير العمانى: زيارة السلطان هيثم مصر تاريخية وتفتح أبوابًا جديدة فى العلاقات

أكد السفير العماني لدى القاهرة، عبدالله بن ناصر الرحبي، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر غدًا الأحد، زيارة تاريخية، مشيرًا إلى أنها أول زيارة له منذ توليه قيادة سلطنة عمان.

وأوضح السفير العماني، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة، اليوم السبت، بمناسبة زيارة السلطان هيثم إلى القاهرة، أن هذه الزيارة ستكون بداية انطلاقة وفتح أبواب جديدة بين البلدين.

مؤتمر السفير العماني بالقاهرة

وشدد السفير العماني لدى مصر، على أن زيارة السلطان هيثم القاهرة تعبر عن التضامن العربي والعلاقة بين البلدين الممتدة منذ آلاف السنين.

وكشف السفير الرحبي، عن أن زيارة السلطان هيثم مصر تحمل مناقشة الكثير من الملفات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وتبادل الخبرات العلمية بين البلدين.

وشدد السفير الرحبي، على أن السلطان هيثم بن طارق يؤمن بقوة العلاقات المصرية العمانية، لأن مصر هي الحاضنة العربية التي لم تتأخر يومًا عن الدفاع عن القضايا العربية.

وقال السفير العماني، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق مصر هي فصل جديد في علاقات البلدين.

وأضاف: "نأمل من خلال هذه الزيارة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين، ومن الواجب في الوقت الحالي أن نركز على الجانب الاقتصادي وخاصة بعد تعديل القوانين والتشريعات المنظمة والتعرف على الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين".

ويبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق زيارته إلى مصر غدًا الأحد، وتستمر لمدة يومين على رأس وفد رفيع المستوى، وسيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث العديد من الملفات والقضايا المشتركة.