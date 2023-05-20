السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ندوات ومسرحيات.. فعاليات قطاع الإنتاج الثقافى خلال الأسبوع

جريدة الدستور

يقدم قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، بفروعه المختلفة التابعة لوزارة الثقافة، مجموعة من الندوات والعروض المسرحية على مدار الأسبوع، والتي جاءت كالتالي: 
مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك
تنظم المكتبة يوم 20 مايو ندوة بعنوان "المكتبات الذكية" بحضور هشام الشريف والدكتورة سلوى المعوض في تمام الخامسة مساءً.
مسرح البالون
ويقدم مسرح البالون على مدار الشهر مسرحية "زقاق المدق"، ويقدم مسرح الطليعة مسرحية "بيت روز" وورشة أوركسترا "مسرح الطليعة".
مسرح العرائس
- كما يعرض مسرح القاهرة للعرائس، مسرحية "عروستي" على مدار الشهر.
مسرحا الغد والقومي
- وطوال شهر مايو يعرض مسرح الغد يعرض "دكتور ستو كمان"، بينما يقدم المسرح القومي للأطفال جنة كوكي، ويعرض مسرح الشباب مسرحية "ياسين وبهية".
مكتبة الحضارة الإسلامية
تنظم مكتبة الحضارة يوم الأربعاء 24 مايو ورشة عمل رسم وتلوين لأطفال السيدة زينب، تحاضر فيها مروة حسن.
البيت الفني للمسرح
يستعد البيت الفني للمسرح خلال هذا الأسبوع لتجهيز العروضين الآتيين: "صاحب الوردة" من تأليف عبدالرحيم كمال، ومسرحية "باب عشق" من تأليف إبراهيم الحسيني.
البيت الفني للفنون الشعبية
ويستعد البيت الفني للمسرح خلال هذا الأسبوع لتجهيز عروضين وهما: "إشهد يا زمان" بطولة حنان شوقي، وأحمد الكحلاوي، والعرض المسرحى "قمر الغجر" بطولة رانيا يوسف.
المركز القومي للمسرح
يعد المركز عددًا من الأفلام التسجيلية الآن منها فيلم عن "الفلكلور المصري والتاريخ الفني لفرق الفنون الشعبية المصرية" من إنتاج المركز، وفيلم "نحن"، وفيلم "بليغ.. عاشق النغم" و"دي مجرد مرحلة" و"السمسمية" جميعها من إنتاج المركز.
المركز القومي للسينما
يستعد المركز القومي للسينما هذا الأسبوع للانتهاء من فيلم "بعد النظر" لعرضه خلال هذا الأسبوع.
مركز الهناجر
يجرى الآن مركز الهناجر بدار الأوبرا بروفات العرض المسرحي "أنوف حمراء".

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