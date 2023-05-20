السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى قمة جدة وصفت أزمات المنطقة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات القمة العربية الـ32، والتي عقدت في جدة أمس الجمعة، جاءت كاشفة لأزمات المنطقة التي يعاني منها العديد من دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح في توصيف تلك الأزمات ووضع الحلول.

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما نشهده في بعض الدول من أزمات يؤكد أهمية رؤية الدولة المصرية بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي أمس لضمان مستقبل أفضل لشعوبنا ومنع كل التدخلات الخارجية.

وأشاد النائب محمد الجبلاوي بتأكيد الرئيس السيسي أن الأمن القومى العربي هو كل لا يتجزأ، إنه قد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، وكذلك تأكيد الرئيس بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا، وتوفير الحماية الجماعية للشعوب العربية، ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام.

كما أكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي خلال حضوره القمة العربية مع مختلف القادة والزعماء العرب، ستسهم هي الأخرى في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بعودة سوريا مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية، ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية، مشددًا على أنها تعد بداية للتفعيل العملي للدور العربي وكذلك القدرة على تسوية الأزمة السورية.

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