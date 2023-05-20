السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة عامل في حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

توفي عامل متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، بطريق التل أمام كوبرى العباسة نطاق مركز أبو حماد بالشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "السيد ع ك" 39 عامًا مقيم كفر صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات وقوع حادث تصادم  سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق التل أمام كوبرى العباسة نطاق مركز أبو حماد، مما أسفر عن مصرع عامل.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي، كما تم رفع أثار الحادث من الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي  طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

عامل نزيف بالمخ حادث تصادم سيارة ملاكي دراجة بخارية مركز أبو حماد بالشرقية

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