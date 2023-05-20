"الري": خطة استثمارية لتنفيذ مشروعات قومية لمواجهة التحديات المائية

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ عدة مشروعات تنموية وقومية كبرى ضمن خطة العام المالى الجديد، وذلك بهدف مواجهة التحديات المائية والحالية وزيادة الموارد المتاحة ، وضمن رؤية كاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، منها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الرى بالرش والتنقيط بدلا من الرى التقليدى لترشيد المياه، إضافة إلىمشروعات التوسع فى محطات الصرف الزراعى وإنشاء القناطرالكبرى ومنها قناطر ديروط الجديدة.

مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر وتنمية الموارد المتاحة

كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لتوفير مليون متر مكعب من المياه لمشروع الدلتا الجديدة واستكمال أعمال صيانة المحطات، ووايضا انشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط، واعمال تطوير محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، وتنفيذ مشروع انشاء المسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر، حيث تبلغ الميزانية المفترحة لوزارة الموارد المائية والرى وقطاعاتها للعام المالي الجديد، حيث تم إدراج استثمارات تقديريه بقيمة 50 مليار جنيه وفقا لما تم عرضه على لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وذلك لتمويل الخطة الاستثمارية لقطاعات وزارة الموارد المائية والرى واستكمال خطة المشروعات التنموية، وتنفيذ رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات مصر، وخاصة فى قطاع المياه وتنمية الموارد المتاحة.

دعم استراتيجة الوزارة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق اهداف التنمية

يأتى ذلك فيما عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية لعدد من جهات الوزارة للعامين الماليين الحالى والقادم، ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وتحديث نظم الرى بدلا من الرى التقليدى للحد من استهلاك المياه، وأيضا تنفيذ قناطر ديروط ودعم استراتيجة الوزارة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وزير الرى

كما استعرض وزير الري، عدة مشروعات قومية لتأهيل المنشآت المائية الكبرى منها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسي، والذى يستهدف تحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات بجنوب مصر، وأيضا مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وأعمال حماية الشواطىء من التغيرات المناخية.

اجتماع وزير الرى

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس أشرف المحمدي رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمهندس إبراهيم الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ.