فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية استعدادا للصعود والعنصرة

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدة فعاليات في إطار استعداداتها لاحتفالات عيدي الصعود وعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة.

حيث صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس في عزبة سمسوم التابعة للإيبارشية، وقبله دشن نيافته ستة مذابح بالكنيسة إلى جانب شرقياتهم (حضن الآب).

ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس جرجس سارافيم كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية.

ونظمت إيبارشية المنيا المؤتمر النصف سنوي للآباء كهنة الإيبارشية،، تحت عنوان "الكاهن والرعاية"، في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابع للإيبارشية.

وحاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا،، والأنبا فيلوباتير اسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، و الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي، والعشيات والتسبحة الليلية، مجموعات عمل ومحاضرات وندوات في موضوع المؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الرعوية بالإيبارشية.

بينما أقامت لجنة المتزوجين المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، مؤتمر الأسرة الرابع للآباء كهنة إيبارشيات الوجه البحري وقطاعات الإسكندرية والقاهرة، وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "نمو الزواج . من النبتة إلى الشجرة"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق، بحضور الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ومقرر لجنة المتزوجين بالمجمع المقدس.

كما تضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل قدمها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والخدام المتخصصين في علوم المشورة الأسرية عن موضوع "المشكلات التي تعوق نمو الزواج وكيفية علاجها".

وجاءت توصيات المؤتمر بنشر ونقل الخبرات لإيبارشيات المشاركين في المؤتمر، والبالغ عددهم ١٠٠ مشترك من المهتمين بخدمة الأسرة.