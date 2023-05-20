السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اشتعال حريق بمخلفات نخل في قرية أم خنان بالحوامدية

حريق بمخلفات نخل
حريق بمخلفات نخل

اشتعل حريق بمخلفات نخل في قرية بالحوامدية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بقرية أم خنان في الحوامدية، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بمخلفات نخل، وتمكنوا من محاصرتا والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

حريق السيطرة النيران النيابة غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة رجال الحماية المدنية مخلفات نخل

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