السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالشروع فى قتل فتاة وسرقتها بالشروق

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس المتهم بالتعدي على إحدى الفتيات والاستيلاء على مبلغ مالي منها بمدينة الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم. 

وكانت بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، حيث تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس وبسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من والدها بتحريض من صديقها، وقام باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحدى الفتيات ارتكاب الواقعة التحقيق الضرب الشروق وبدر

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