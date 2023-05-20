السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "طاقة النواب": كلمة الرئيس أمام قمة جدة كشفت الحقائق وقدمت الحلول

حسام عوض الله
حسام عوض الله

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية في جدة، كانت “شاملة جامعة” كشفت التحديات والمخاطر التي مرت بالمنطقة العربية وقدمت الحلول، وكعادة الرئيس شخًص المشكلة وقدم روشتة العلاج والحل، حيث عبرت الكلمة عن التحديات والمخاطر المحيطة بالأمة  العربية، والمطالبة بضرورة أخذ زمام المبادرة والتحرك العربي  للحفاظ الأمن القومي.

 وأضاف عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن  كلمة الرئيس امام القمة العربية الـ 32 بجدة بالمملكة العربية السعودية، حملت ايضا رسائل عديدة  وصريحة حول التحديات والمخاطر التي مرت وتمر بها المنطقة العربية والتي هددت أمن وسلامة العديد من الشعوب  العربية و عبرت عن  طموحات وآمال شعوب الأمة العربية.

 وتابع "عوض الله" أن الرئيس السيسي أكد أيضا في كلمته على الثوابت المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية، مشددا على ضرورة الحفاظ علي الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، واصفا ذلك بأنه فرض عين وضرورة حياة، لمستقبل الشعوب.

 وأشاد عوض الله بتناول الرئيس السيسي عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واصفا هذه العودة بمثابة تفعيل عملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية.

وأشار إلى أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية و استمرار الجهود المصرية للتهدئة  خاصة بعد الأحداث التي  شهدها قطاع غزة، حيث حذر الرئيس  من أن استمرار إدارة الصراع، عسكريا وأمنيا، يؤدي إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، مؤكدا على التمسك بالخيار الاستراتيجي، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأثار الرئيس في كلمته كافة القضايا والأزمات ومنها  الأزمة السودان، مشددا علي ضرورة التعاون لاحتوائها وتفادي حدوث صراع طويل وتبعات كارثية علي السودان والمنطقة، كما تحدث الرئيس عن استمرار الأزمات في ليبيا، بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

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