السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لدواعٍ أمنية.. حرمان سيدة سورية من اكتساب الجنسية المصرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية قرار رقم 809 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ والاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1978 بشأن الجنسية المصرية.

وشمل القرار حرمان، رياض محمد ياسين كيلاني سورية الجنسية مواليد سوريا 1 يناير 1997 من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بحرمان السيدة السورية الجنسية المصرية تبعا لزوجها من بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.

وزارة الداخلية الجنسية المصرية

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