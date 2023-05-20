النيابة تأمر بحبس متهم بقتل شخص فى عين شمس

قررت نيابة عين شمس، اليوم، حبس المتهم بقتل شخص بعد مشاجرة كلامية نشبت بينهم بسبب طفل بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.

وأقرت والده المجني عليه أمام جهات التحقيق بعين شمس بحدوث مشادة كلامية بين نجلها والمتهم لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت المشادة لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته إصابة نافذة، والتي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.