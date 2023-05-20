محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022 / 2023، بمدارس مدينتيّ بلبيس والزقازيق؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الكيلانية الرسمية لغات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والتي تضم 18 لجنة امتحانية تستوعب 344 طالبًا وطالبة.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات اعياء طارئة، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة عبداللطيف حسانين، للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 20 لجنة تستوعب 415 طالبًا وطالبة، متمنيًا للطلاب النجاح والتوفيق والحصول على أعلي الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

كما حرص محافظ الشرقية، على تفقد حجرة الزائرة الصحية للاطمئنان على توافر الادوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات اعياء طارئة اثناء تأدية الامتحان.

أكد المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب ، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيرًا إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتي تنطلق اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 138 ألف طالب وطالبة موزعين على 761 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس و علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق و رضا بكري رئيس حي أول و شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.