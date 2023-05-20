السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بداية مبشرة".. طلاب الإعدادية في الجيزة يُشيدون بمستوى امتحان اللغة العربية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

انتهى اليوم السبت، طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، من أداء الامتحان في مادة اللغة العربية.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الشهادة  حول مستوى امتحان مادة اللغة العربية، قال محمد أحمد، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة اللغة العربية كان بمستوى الطالب المتوسط، ولم يشهد أي أسئلة صعبة أو غير مباشرة.

وأضاف محمد سامي، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة، أن وقت امتحان مادة اللغة العربية كان ساعتين ونصف وهو وقت كاف لإنجاز كافة الأسئلة ومراجعتها، لافتا إلى أن الامتحان كان سهلا وتواجد فيه بعض الأسئلة الصعبة الغير مباشرة ألا أن الأسئلة السهلة كانت هي الغالبة على الامتحان بشكل عام.

امتحان اللغة العربية بداية مبشرة للطلاب

وتابع أحمد محمد، أحد طلاب الشهادة الاعدادية بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن الامتحان كان مباشر وسهل وبمستوى الطالب المتوسط، كما كانت اللجان دقيقة للغاية مع الطلاب وتمنع حدوث شغب أو غش داخل اللجان، لافتا إلى أن جميع اسئلة الأمتحان كانت مباشرة وجميعها من داخل المنهج.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 20 مايو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت الموافق 20 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، يوم الأحد الموافق 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يوم الإثنين الموافق 22 مايو امتحان مادة الهندسة، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، يوم الأربعاء الموافق 24 مايو امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، يوم الخميس الموافق 25 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية.

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