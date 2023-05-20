السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يبرز تتويج السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا للمرة الأولى

تتويج منتخب السنغال
تتويج منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

أبرز الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتويج المنتخب السنغالي، بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، والتي اختتمت أمس بالجزائر.

وكانت السنغال قد توجت بلقب البطولة، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المغربي، بهدفين مقابل هدف.

وقال "كاف" في تقريره: " سجلت السنغال هدفين في أربع دقائق لتقلب تأخرها بهدف إلى فوز على منتخب المغرب 2-1 لتحقق أول لقب لها على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا في نهائي دراماتيكي أقيم بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة".

وتابع: "منح القائد عبد الحميد أيت بودلال التقدم للمغرب في الدقيقة 14 ، واحتفظوا به حتى الدقيقة 79 عندما سجل سيرين فالو ضيوف ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو المساعد. وصعد مامادو سوان مخترقًا الدفاع ليهز الشباك بكرة رأسية بعد أربع دقائق ، ليكمل التحول الذي حققه بشق الأنفس "أشبال التيرانجا".

وواصل "كاف": "ضرب الهدف الفريق المغربي بأكمله ، وحتى مدرب المنتخب الوطني الأول وليد الركراكي الذي سافر لحضور المباراة النهائية، أصيب بالفزع ، وهو يقف في حزن في مكان جلوسه في مقصورة كبار الشخصيات".

وأشار التقرير، إلى أن " السنغال فازت باللقب القاري الثالث على التوالي في غضون أربعة أشهر، حيث فاز فريقها المكون من لاعبين محليين بلقب بطولة أمم إفريقيا (CHAN) في فبراير في نفس المكان الذي شهد انتصار منتخب الناشئين، يوم أمس الجمعة، بينما فازوا أيضًا بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في مصر في مارس".

وأضاف: "بدأ منتخبهم الوطني الأول الهيمنة القارية في فبراير الماضي عندما انتزع لقب كأس الأمم الأفريقية 2021 ، ثم واصل الفوز بلقب كرة القدم الشاطئية في وقت لاحق من هذا العام".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السنغال كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عام المغرب الجزائر

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